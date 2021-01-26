個個都清零，唔通個個都想清零咩。佐敦被封印的一刻，我要向全港讀者獨家揭露一組統計數字。不是確診數字，根據運輸署按車輛類別劃分所涉及的車輛意外數字，1月至10月涉及單車的意外數字為：152，143，224，250，268，228，233，227，221，366。相比2019年每月平均只有約150宗，單車群組的意外數字不但沒有清零，還在逆市上升。逆市，除了反映在屢創新高的失業率，整體交通意外數字亦隨經濟活動收縮反覆向下。以的士為例，由2019年每月平均400宗，跌至2020年頭10個月的每月平均315宗。醫生專家應該清楚，意外逆市上升的除了單車群組，還有升幅較低的電單車群組。

單車群組意外倍增，答案呼之欲出：「我真係外賣仔嚟㗎！」限聚禁堂食令之下，締造了外賣仔的就業機會，亦埋伏了外賣仔的炒車機會。外賣群組裏，不少是南亞裔朋友。據聞被結界師封印的佐敦，又是住了不少南亞裔朋友。病毒是醫學問題，控疫卻又是社會問題。限聚禁堂食令的成本，除了飲食業界的高失業，還有外賣群組的高意外。弱勢社群的抗疫能力，往往也比較弱勢。

我問Babe：「睇過《單車竊賊》冇？」她答：「都冇睇戲群組，戲院一早封印咗呀。」我雙眼一翻：「其實從來都冇睇戲群組。不過《單車竊賊》係經典，戲院冇得睇㗎。」女友瞪大雙眼：「結界師封印餐廳，搞出個單車群組，呢個先經典啦。」我贊同女友：「《單車竊賊》係新寫實主義嘅作品，探討戰後意大利失業問題。限聚禁堂食令之下，香港今日都好超現實，有單車先有工開，有工開就有意外。」

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

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