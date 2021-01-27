近期醫字頭B仔股走勢凌厲，熱炒的藥明巨諾（2126）、啟明醫療（2500）、康方生物（9926）全線破頂，德琪醫藥（6996），昨日在大跌市下創新高，同樣值得尊重。

德琪為亞太地區臨床階段生物製藥公司，專注於創新抗腫瘤藥物，雖然上市只有約兩個月時間，但已得到不少大行關注。花旗發表報告，指公司是短期內具前景的擁有低風險資產的臨床階段生物製藥公司，除成功驗證SINE化合物的治療潛力，另還擁有其他9種協同管線產品，針對多種癌症治療作用機制。該行給予買入評級，目標價32.8元。摩通亦發表報告，指集團有點對點的綜合平台，採用組合及互補的研發策略，以最大化其產品線的潛力，給予增持評級，目標價30元。

在大行一輪祝福後，德琪股價亦不負眾望，本月中突破上市高位後走勢轉強，成交亦明顯轉旺，可候回試21元吸納，目標先睇25元，跌穿19元止蝕。

唐牛

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