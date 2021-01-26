做研究、買賣或甚麼都好，觀察十分重要。最近網台主持們提到有阿嬋嚷買美團（3690），謂看好這「美容生意」、後生仔問哪裏可看到10天線、基金全線看好等等。凡此種種，氣氛相當熟悉，正是三年前不少股市近牛尾聲時。今文，我們看看當年今日有幾似。

圖一為美匯指數跟三年前比。股市牛嘛，美元必跌，當時也由100以上跌穿90。特朗普上任剛一年，謂要弱美元，但偏偏美元就由當時88起築底一季後回升上103

圖二為三年一個月前後的美國十年期國債孳息，走勢頗似，分別只是當時未減息，故較今天高2厘許。當時美股見頂，債息同樣由橫行發力轉升，可見股債可以齊跌。

圖三為三年一個月前後的VVIX，標指波幅的波幅，這通常較波幅VIX行先些少。雖然VVIX僅抽升一個月，但當時股市卻年尾才結束熊市，即最驚時未必等於跌完。

圖四同為三年一個月前後，換上標普500，可見雖然近尾但或尚有一最後急升。

從四市三年許前和近年的變化比較所見，今天債息、股市的上落幅度會大於當年，這都拜錢多所賜。

羅家聰

mewe.com/join/lawkachung、facebook.com/kachung.law.988、lawkachung@gmail.com

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！