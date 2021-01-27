原本寂寂無名的連鎖電子遊戲實體店股份GameStop（GME），成為了全球股市熱點兼案例，昨日港美的網絡、醫療股明顯回吐，惟高淡倉股份繼續成為散戶「抱團」挾淡倉的主力股份，股價收市爆升92.7%，至147.98美元，市值升至103.2億美元；市後交易再搶高42.5%，報209.26美元。

GameStop昨日成交達到1.78億股，達到股本6,975萬股的2.5倍，成交額227.4億美元，壓倒Tesla、Apple等股份，成為全美單日最活躍股份。

與此同時，一眾高淡倉股份亦跟炒，Bed Bath & Beyond（BBBY）升20.2%，市後再升17.3%；Virgin Galactic Holdings（SPCE）升16.8%，市後再漲3.19%；跟誰學升6.95%，市後再升3.72%。

沒有更誇張、只有更誇張，市場追捧高淡倉股的程度爆錶，令到投資者爭相衝入披露美股淡倉比例排名的網站highshortinterest.com，令其冧server，網站今晨只出現”Bandwidth Limit Exceeded”字眼。

連登網友稱買台積電遭揶揄

不止美股市場，GameStop亦連日成為連登討論區熱門話題，幾乎全線化身GME大好友，有網友出po呼籲「GME有賺好走啦X」，遭其他財經台網友圍攻，「$100 $70入果啲驚X（西）」、「你依家連學生股神都不如啊」、「驚X（西） 百年難得一遇short squeeze :o)而家有張無銀碼支票，睇你敢填幾多」、「GME目標價800蚊，樓主訓醒未」。

另外，連登網友「人生冇take2」表示：「我表弟year 2用晒全份積蓄，另外仲要問ua借左50k，加埋應該差唔多200k all in gme，均價9x，琴晚仲唔肯走。」他更指被表弟揶揄：「我做左野5年穩定收入，均價4x持有半倉tsm（台積電），俾佢話投資回報慢，而家堆學生個心態係想一日發達。」

GameStop擬轉型電商 股價累升逾70倍

就在個月多月前，GameStop只是一間飽受疫情打擊的連鎖電子遊戲實體店，憧憬有新投資者（Chewy創辦人Ryan Cohen）加入後將GME改革成電商，股價自上年2.8美元見底，升至昨日市後價格，已累積升逾70倍。

踏入2021年形勢急遽升溫，GameStop變成了散戶大戰沽空機構香櫞研究Citron的戰場，事緣GameStop自1月13日起升勢加速，當日升58%，隔日再升27%，直到上周五（1月21日）股價在短短8個交易日升兩倍，成為「鬼佬版連登」Reddit的新寵，同時亦可以話GME憑Reddit散戶們的力量以拗物線式飆升，令GME的股票定期權交易量同時暴增。

GameStop炒起的首個關鍵人物是寵物用品網站Chewy創辦人Ryan Cohen，旗下RC Ventures入股12.9%或900萬股GME，及後股價越升越有。當時Ryan Cohen建議GameStop應仿傚當時他將Chewy改革成美國最大寵物用品電商一樣，轉向電商發展。而後來就是Reddit散戶們結合，將股價推至天價。

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