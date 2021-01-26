【本報訊】疫情爆發，樓價跌幅卻有限，市場普遍看好今年樓市。高力國際指，2020年樓價在疫情影響下，仍然微升0.3%，隨着中港兩地經濟同步復蘇，將刺激今年下半年房地產需求轉強，料全年樓價升5%，租金則由去年跌6%，變成今年表現持平。

高力國際鄧淑賢表示，去年受疫情影響，經濟疲弱，但去年樓價仍然企穩，反映本港住宅需求強勁。乘着中國經濟復蘇的勢頭，預計香港的本地生產總值將於今年重回正數，市場早前憂慮的某些因素亦轉趨明朗，樓價有望上升5%。豪宅方面，由於部份買家來自內地及海外，仍需取決本地通關情況，相信今年豪宅價格會持平。而政府撤回非住宅物業雙倍印花稅，對投資者打下「強心針」。

寫字樓跌勢恐持續

寫字樓方面，該行顏慧萍說，去年寫字樓租賃勢頭減弱，總淨吸納量下降至負180萬方呎，創紀錄新低，令核心商業區空置率升至7.7％，中環空置率更創十年新高。寫字樓價格去年大幅回落17%，跌幅是各類物業之冠，預計今年再跌10%。而寫字樓租金跌勢將集中在今年上半年，之後觸底反彈。該行指，政府本財政年度賣地收益暫錄得462億元，假設第四季推出的地皮全部售出，預計本財年總地價收入約900億元，比預算1,180億元低24％。