踏入2021年，港股在北水持續流入下氣勢如虹。南向金資在過去16個交易日已連續錄得單日流入過100億港元，年初至今累計流入3,300億港元，而去年全年才只有6,000多億元。有大行甚至估計今年全年北水流入港股金額將達3萬億港元！資金規模如此龐大當然會谷起港股，但究竟是甚麼原因導致北水大舉流入？

今次北水流入的其中一個說法是中資與外資爭奪「港股定價權」的一場戰爭。我初時以為這只是內地個別股民妄想症發作，想不到內地券商華創竟然率先喊出這句話。華創的一句「跨過香江去，奪取定價權」被眾人恥笑，因為寫的人仍未搞清楚香江其實就是香港，跨過香江即是墮海，策略部署上有「跣人」之虞。

緊隨其後的是，一個在內地相當具影響力的財經媒體平台發表社論，稱港股的升跌一直「牢牢被外資掌控」，這是一場「定價權之戰」，當中有「一生一次的歷史新遇」，最後還補一句，「壓我中華資產價格者，雖遠而必逐之」，我還以為這是出自外交部手筆。最後就是一位在香港居住、在外資大行工作廿年以上的內地經濟學家都認同這觀點，表示看過相關文章後「興奮了一整夜」，我便知道這說法可能已被一部份內地投資者所接納。

其實根本無需用武俠小說手法解釋北水流入。首先，以恒指作代表的港股估值一直處於歷史谷底，亦大幅低於其他主要股市包括美股與A股。很多人歸咎於社會運動及美方制裁等因素，其實不盡然。恒指估值的「頹」主要是指數充斥着太多過氣廢股，這些權重成份股的盈利增速早已見頂，指數盈利增速在過去10年多數為低單位數字，導致恒指的市盈率一頂低過一頂。而且，去年以來A股相對港股強勢，加上人民幣相對港元升值，以致AH溢價升至超過四成水平，為09年以來的高位，變相令港股更抵買。

被國內股民譽為資本市場新四大發明、備受國內資金追捧的其中三樽液體（茅台、金龍魚和海天味業）已經算是有質素的企業。港股市場不單擁有ATMX及其他國內投資者渴求、更優秀出眾的中資股，而且未上市的獨角獸（科網企業）及在美國上市的中概股亦隨着中美關係緊張而打算到香港進行IPO或回流作二次上市，預計將有愈來愈多具份量的科企加入港股，屆時港股的新經濟板塊佔比將會進一步提高，有望改善盈利前景，並帶動估值向上重估。A股股民對此肯定會心癢。

今次北水南下的其中一批主力是國內的公募基金和ETF。除了傳統主打港股通或部份涉足港股的滬港深基金外，亦有專注於行業、主題及中小型的基金布局港股。近日內地公募基金發行市場繼續火熱，多番出現一日售罄的日光基現象，而且超額認購往往為募集上限幾倍以上，不少新成立的基金可以投資港股，預料南下資金仍陸續有來。

在2007年，港股直通車炒了三個月便炒爆。在2015年的港股大時代期間，同樣有位內地女分析師說要奪取定價權，結果牛市在不久後便結束。北水來去匆匆，難以捉摸，但內地公募基金的發行與銷售反應將為本輪北水南下的領先指標。在北水主導下，可以預見港股愈來愈A股化，最怕的是港股被炒到似A股的尖頂式爆煲回落，然後需要幾年時間復元。對於是否有一生一次的機會，筆者還是認為需要觀察北水領先指標，順勢而為，同時做好風險管理。

FSM投資組合管理及研究部總監沈家麟

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