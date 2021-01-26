【本報訊】港交所（388）、騰訊（700）等多隻重磅股於高位遇沉重沽壓，拖累恒指昨急插767點或2.6%，收報29391點，跌凸上日升幅之餘，更成為亞洲區表現最差的主要市場。反映市場恐慌情緒的VIX指數升至23，按日再升逾5%，大市波動料持續增加；惟騰訊破紀錄獲89億北水力撐。

藍籌中以港交所跌幅最大，插7.2%至513元；獲北水力撐的騰訊仍跌6.3%，報718.5元；美團（3690）急吐5.3%至378.6元，以上三股合力質低恒指433點。友邦（1299）及滙控（005）各跌1.4%；下周二公佈季績的阿里巴巴（9988）跌1.8%。

89億北水撈騰訊 歷來最勁

大市成交2,789億元，北水佔當中近三成，買賣成交約814億元。北水淨入則回落至139億元，惟支持騰訊力度不減反增，該股吸資逾89億元，為騰訊歷來最大吸資額，亦遠遠拋離淨入第二高的中海油（883），後者獲27億元北水淨買。

北水年內大舉南下，成為港股升浪一大推動力，滙豐研究發表報告稱，隨着內地互惠基金行業蓬勃發展，內地投資者正湧向估值較便宜的港股；最樂觀情況下，第一季南下的港股通資金料達3,500億元人民幣，全年可達8,000億元人民幣。

滙豐研究指出，北水偏好具稀缺性及價值性的股份，包括互聯網及具創新力藥企，以及估值較折讓的落後股；據其以市值計算，十大互惠基金持有的港股包括騰訊、美團、港交所、安踏（2020）、頤海（1579）、比亞迪（1211）及藥明生物（2269）等等。

亞洲市場普遍受壓，南韓綜合指數跌幅2.1%，報3140點；上證指數跌1.5%，報3569點；台灣加權指數跌1.8%。