海底撈（6862）自從告河底撈侵權敗訴後，就註冊咗多個同「海底撈」相似嘅商標，包括渠底撈、池底撈、環球海底撈等，大包圍註冊哂所有同公司名有關嘅字詞。華華發現，海底撈最新又申請咗新商標，今次就係以大小分類，包括大嗨、中嗨、小嗨、微嗨等，防止有山寨品牌抄襲。

講到大包圍，佢地都順便註冊埋「大Hi、中Hi、小Hi、微Hi」商標，不過喺香港人眼中，「Hi」呢個字有另一個比較粗俗嘅歧義，相信就比較少人會中英夾雜咁用啦。

佢地上年申請咗過百個商標，華華已經好佩服佢地嘅諗頭，包括水域系商標有洋底撈、塘底撈、溪底撈、渠底撈、池底撈、瓢底撈；方位系商標有上海底撈、下海底撈、前海底撈、後海底撈等；朝代類商標有秦底撈、唐底撈、宋底撈等；仲有地名系商標京底撈、粵底撈同蜀底撈等，唔知遲啲會唔會再有新商標註冊呢？

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