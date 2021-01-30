三星期前的1月9日，我敬愛的大哥息勞歸主。

1992年我們兄弟妹用了129日一同與三哥抵抗血癌，最後親愛的三哥抗癌先敗離我們而去。我墮入深淵而受抑鬱症襲擊兩年餘，幸虧醫生悉心照顧及藥物幫忙，方能重建生命！十週前，不幸事又再度降臨，尊敬的大哥被證實患了末期肝癌，我們兄弟妹們用了40天一同與大哥抵抗癌魔，直到9日星期六當天親愛的大哥先行回天國了。

回想起1961年，大哥與媽媽帶着我們三個小孩由汕頭去澳門，由澳門再安排蛇船偷渡來港，在西營盤上岸，大哥年長我10年，印象最深刻的是當年六七暴動，大哥十幾歲，在土瓜灣的印刷廠工作，生活困苦還要在工廠睡覺，一星期才回家一次，當時我們一家正住在長沙灣廉租屋邨。1970年，當我剛考上中學，在九龍工業學校讀書，大哥與二哥不約而同地每月給我和三哥每月20元零用錢，當時對我們來說已經是很「富貴」，而重要的是這20元在整個中學期間是從未間斷。

1976年，爸爸因突然中風而爆了腦血管，最後導致半身不遂，失去工作能力，頓使家庭出現了經濟危機，爸爸當時正值壯年的52歲；碰巧，香港經濟又因世界出現了石油危機而大衰退。大哥、二哥雖一早已犠牲小我，小學畢業就輟學去工廠做事，但在極差之經濟環境下，他們也告失業了。三哥當時就讀中七，我們以下還有三位讀中、小學的弟妹。貧窮困境當前，我們四兄弟便一同肩負起整個家庭的經濟責任。 當時，我們 到旺角的女人街擺地攤賣女裝毛衣，十元八塊一件，印象中最貴的毛衣只是18元一件。

在1976至1977年兩年間，家裏真的很窮，很多時，我把大哥、二哥在1975年會考之時送給我的「星辰」手錶和「派克」原子筆都拿去「典當」。因為這件事，直到2007年，在媽媽83歲生日的當 天，我買了一隻「浪琴」手錶和一支「萬寶路」筆，分別送給大哥和二哥。我想藉那個家庭聚會，讓他們的子女明白，不要嫌棄只有小學程度的爸爸。他們讀不成書，並非懶惰之故，而是他們兩位沒有其他弟妹那般幸福；由於他們在家中排行較長，便成為支撐家庭的「先頭部隊」，需要犠牲自己，輟學到社會做事。他們的高尚情操，比起我們能夠完成大學的兄弟妹，更值得他們的兒女及侄甥們的敬重及感激。大哥在一次家庭聚會說︰「我們幾兄弟妹一直和睦相處，是值得向上天大大感恩的；比較新鴻基家族的家庭事，他們三兄弟雖有過千億身家，但他們的母親想與他們聚首一堂吃飯也甚艱難；相反，我們時常都能圍著媽媽，四代同堂，真是難能可貴的。

吳明德

資深銀行家，現職大學客座副教授

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