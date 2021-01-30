Sakura Global董事兼創辦人張明珠指，有香港業主出售日本物業，由日本人接手。成交物業位於7樓，屬高層單位，實用面積約197呎，成交價約102萬港元，平均呎價約5177呎港元，享土地及物業所有權。

該物業位於東京山手線上野車站附近，屬商業地域用途。物業建於1992年9月，樓齡約28年，全棟物業9樓高，景觀開揚。物業現時出租中，業主將物業連租約放售，物業於放售前亦曾進行室內翻新。

上野車站為東京都內其中一個大型車站，有多條鐵路交匯，本身有豐富旅遊資源，區內購物中心、商店街及公園等生活配套一應俱全。山手線環繞東京核心地區，並且以此為中心，與其他路線結合向外擴張，而構成了東京都四通八達的交通網絡，因此山手線沿線的物業一直十分受投資者歡迎。

物業原業主為香港投資者，業主看準時機於早年購入數個山手線沿線物業，近年日本樓市起飛，日本買家亦相繼入市投資日本房地產，業主放賣數日即被日本當地買家看中，賺錢套現離場，故促成是次成交。

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