上週首日幾近沽清首批179伙的南豐日出康城鐵路項目LP10，當日隨即加推128伙，並於日內公開發售218伙。南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪指，對現場準買家人流相當滿意，以目前情況而言，相信都有頗大機會加推，並認為有少許提價空間。

LP10次輪發售218伙，日前截票收逾4,000票，超額認購逾17倍。記者現場所見，雖然已經第二輪推售，但位於觀塘啟匯的售樓處仍然爆滿，人龍同樣排至祥業街。盧子豪直言，視市場反應應該會輕微提價加推，但特色單位則應該要留待農曆新年後才會發售。

是次銷售218伙單位，涵蓋117個2房戶、92個3房戶、9個4房戶，實用面積由484方呎至1,205方呎。最低折實呎價單位為第1A座2樓D室，實用面積634方呎，屬2房連開放式廚房間隔，折實呎價約13,888元。

區內首置客胡先生是次輪開售的頭籌買家，以900多萬元買入兩房半單位，並預算五成首期，主要認為多半間房空間比兩房單位實用。胡先生認為目前雖然疫情嚴峻，但擔心不了太多，加上買入單位自住之用，因此對後市走勢同樣不太擔心。

現居於日出康城四期晉海的畢先生一家人到場買樓。畢先生指以800多萬元買入兩房單位，首期以「樓換樓」形式墊支，主要買入單位給兒子自住之用，想讓兒子「住近啲」。對於後市走勢及近期疫情，畢先生直言「都唔擔心嘅，身為香港人都應該睇好返香港。」

美聯住宅部行政總裁布少明指，項目出席率踴躍，相信最終銷情仍然理想。目前市場仍然以用家主導，約有7成客戶為用家。該行暫時有4組客戶表示有意認購2間2房單位，涉及資金約1,600萬元。布少明又指，月內一手成交逾1,500宗，二手都有逾4,500宗，樓市交投暢旺，令樓價有穩重回升的跡象，相信因應疫情問題，至新春後港人仍要留港，交投仍然活躍。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，由於整體市場氣氛，已經確認樓市小陽春出現，因此LP10次輪氣氛實質比首輪氣氛更好，預計日內應該會沽清兩房單位，僅餘部分三房單位。目前樓市仍然為用家主導，直言沒有BSD客戶，主要仍然為主區客戶，亦因為全海景單位，有不少港島東區客戶。

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