英匯成交1月份促成一宗成交，為曼徹斯特三房SK5排屋，室內面積大約700呎，有永久業權物業，成交價15萬英鎊（約159萬港元）。

物業距離曼徹斯特市中心大約5英里，步行5 分鐘可到達Reddish North火車站，10 分鐘可到達Piccadilly station，13 分鐘到達大型超市。室內裝修企理，後花園亦打理整齊。

物業放租數天已經有租客承租，租金為 725英鎊（約7706港元），原業主叫價15萬英鎊（約159萬港元）， 最後以原價成交。原業主在1985 年購入，但未有買入價資料。新買家為香港人，購買此物業作投資用途。

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