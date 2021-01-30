內地短視頻平台快手（1024）新股上市，據《彭博》取得的交易條款資料顯示，快手IPO最終以115元定價，發行3.65億股，估值將達到609億美元（約4,722億港元），為此前公佈的招股價區間105至115元的上限。

早前路透社旗下《IFR》引述消息指出，快手公開發售部份錄得1.28萬億元，以公開發售集資10.5億元計算，超購1,218倍，超越醫渡科技（2158），成為本地新股史上「凍資王」。另有知情人士指，快手公開發售部份獲140萬人認購，同時成為本港史上最多人熱捧的新股。快手將於2月5日下周五掛牌上市。

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