沒有特朗普的日子，第10天，陰。中共臨近年底大掃除，香港失去了太空卡和BNO，台灣空域被中國軍機「入侵」，內地則扳倒海航、雨潤和方正，真巧合。

美國作家Michael Hopf說過：「亂世出英雄，英雄治盛世；盛世養弱者，弱者致亂世。」趁着拜登剛剛上任，中國就旋風掃落葉，連下幾城，不斷在試探對方底線，誰是弱者不證自明。

特朗普年代的狼來了，在拜登年代成真，自欺欺人的「拜粉」會說成巧合，《彭博商業周刊》最新一期直言着習近平正處強勢，拜登難以左右到中國對內和對外的態度，只會佯裝指責和表示遺憾。

不難看到，習近平在達沃斯論壇多麼八面威風，一邊呼籲「擺脫意識形態偏見」，避免「新冷戰」、「小圈子」，一邊也提到很多左膠啱聽的字眼：綠色發展、全球治理、建立共識⋯⋯難怪被《每日電訊報》揶揄，「如果是由新西蘭總理傑辛達·阿德恩或某個西方典範人物說出，那完全沒有問題。但這番難以置信的言辭出自戰狼強人之口，就變得滑稽可笑了。」

說回香港，今次實施儲值卡要實名登記，看似對日常影響不深，且外國不少國家也有類似政策，但這個政策推出時機相當差勁，明明要保就業、穩經濟，卻在經濟不景氣之際落井下石，扼殺經營SIM卡檔的鴨寮街店主的生存空間。

另一方面，真正有犯罪意圖的人，只要利用VPN和虛擬號碼（VoIP號碼），也可以繼續隱藏身份，意味「儲值卡實名制」根本無助執法機構做追查工作。

不過這就是今天的香港，以為突襲式封區可以降低感染數字，以為製作宣傳片可以挽回警察形象，以為採購科興疫苗可以表忠，一步步把香港由二線城市變成三線城市，毀島，毀人。

十一少

http://fb.com/11mister

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