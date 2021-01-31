聯合國早輪例行發佈《投資趨勢監測》報告，指大陸外商直接投資（FDI）超美。威囉，一眾愛黨左報攞景贈慶，單此一題已可大造文章了。不過且慢，細看各國詳情，又見另番風景。大陸的FDI其實只按年微增4%，扣除價格因素，跟其所報的2.3%之GDP增長實在分別不大。同屬金磚國的其死對頭印度大增13%，資金往哪清晰可見。

須知FDI不是股市熱錢，並非撳個掣就搬進撤出的簡單，而是長線投資需要部署，通常涉及設廠開分店。疫下封城處處，自然各地FDI均大插水，但除非袁教授的疫情「永遠唔完」一語成讖，否則大陸這「疫症財」難以久發。還有，聲稱清零才增4%，那疫情失控的印度又怎大增13%？報告指這拜數碼投資所賜。中印前景，漸已分明。

其實，FDI這成績表不應比絕對數值。十幾億人，自然甚麼都大，但每人賺幾多GDP、每元GDP掙得幾多FDI才具意義；此乃十球賺一球，跟十億賺一球的顯淺分別。從世銀的FDI淨流入額佔GDP可見，大陸的由1993年逾6%一直跌至去年的近1%，低過其餘金磚國和南非，而巴西則由1990年代初的近零升至2019年4%。美國方面，雖經濟體已成熟而「低迷」，近四分之一個世紀以來一直在1%至3%上落，穩定橫行。本港情況則近年受大陸拖累，2015年在近六成見頂後大插水，2019年跌至僅一成半。

大陸巴閉，玩內循環，且看其怎回到半世紀前般自生自滅。不過香港從來靠外圍，FDI大減是很大鑊的。當外界將香港看成新疆之流時，香港固然難再倚靠外圍，被迫要「認真貫徹、準確落實」回歸她的祖國了；很自然地，GDP增長、FDI佔比等一切，也將攬在祖國的懷抱一齊炒了。祖國不同嘛，零售銷售、工業生產、進出口無進賬時GDP照樣有5、6%增長，但若本港銷售、生產等零增長的話，GDP也真會零增長的。別以為這遙不可及，本港GDP增長本已呈六十年跌勢快將趨零，現只衰多幾錢重矣。

總有人以為超寬鬆下，股樓、經濟早已割裂無關，但事實上恒指、樓價按年升幅跟GDP按年增長的相關度仍很高。GDP增長趨勢跌至零意味起碼港股按年升幅也歸零，此乃緣何上周指即管見三萬，長線亦不過如此。

羅家聰

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