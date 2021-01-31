恒指小時圖先做一個擴散三角形形態，有大成交配合，再跌穿支持線，之後日線圖更出現向下跳空並肩陰燭，接連出現強烈利淡訊號，指數情況固然差。

呢種同2018年月、2020年3月跌市嘅指數走勢相若，唔同嘅係，熱炒股跌勢冇咁大亦冇咁全面，例如港股方面，恒指周五先反彈後急回，仍有保利協鑫（3800）、移卡（9923）同康方（9926）大彈。

美股方面，WSB股繼續大上落，疫苗股Novavax因武肺疫苗有效性近九成，股價狂升逾六成，帶動疫苗板塊。呢個相信係美國無限量寬帶嚟嘅結果，聯儲局包底唔會容許發生流動性危機，即使跌市亦能維持市場流動性過多嘅預期，於是投資者沽出大路超昂貴強勢股後，仍會樂意去買一啲新跑出嘅板塊，因此有別於過去大調整。投資者呢一刻清倉嘅風險，實在不低於滿倉。

疫苗股方面，醫療冷鏈運輸股Cryoport早前急升後回吐，但近日喺配股價66美元樓上見支持，成交喺造旗期間回復淡靜，適逢疫苗運輸問題嚴重，如果有好消息跟尾，料有下一轉升勢。

至於恒指，呢一刻唔指望即時見底，仍可以將手上弱勢股出清，以及減持難承受大跌嘅高波幅股，騰出資金等待機會博反彈，喺跌市當中，北水仍單日幾十億淨買騰訊（700），騰訊相信係最大路伺機博反彈選擇。至於二三線股，有re-rate升勢backup康方相信都係可靠之選，反彈市投資者仍會不離不棄。

晉佳

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