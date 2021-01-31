有業主放售日本物業，物業位於日本京都真如堂，為古色古香的和式獨立屋。物業土地面積約1,948呎，建築面積約1,894呎，現售約1,310萬港元，呎價約6,916港元。

該物業於1994年建造，樓齡約26年，物業主要建築材料為日本實木。該獨立屋全棟兩層高，內設三個浴室、三個洗面台、三個洗手間、三個客房、一個茶室、一個客廳及飯廳。物業內部裝修新淨，兼帶濃厚傳統和式風味，業主將屋內所有古董家具家電全部連物業贈送，性價比相當高。

獨立屋位處京都真如堂，附近環境優美，清幽寧靜，以真如堂、南禪寺、平安神宮、哲學小道、吉田神社等等京都著名神社及觀光勝地為鄰，仿如身處世外桃源。

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