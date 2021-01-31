GameStop史詩式挾淡倉，散戶與華爾街勝負未分，GameStop創辦人終開腔，Gary Kusin指散戶撐GameStop是一種「榮譽」，並表示自己沒有參與挾倉，「我只是拿了些爆谷」。GME市股價升6.22%，報345.21美元，其他WSB概念股AMC升24.43%，報16.5美元，BB升14.95%，報 6.03美元。

GameStop聯合創辦人為Gary Kusin及Ben Kusin父子，他們向《CNBC》表示，正密切關注公司股價爆發式上升，其中兒子Ben更一直是Reddit論壇上的活躍成員，形容事件是「世界在碰撞」。

傳Melvin資本單月輸53%

《華爾街日報》引述消息人士指早前有份沽空GameStop（GME）的對沖基金Melvin Capital，在1月份損失高達53%，基金由年頭的125億美元規模大減至80億美元。（當中有27.5億美元為Citadel及Point72注資）

另外，據CNBC報道，Melvin Capital已在GameStop大約150美元時平倉投降認輸。

對沖基金創辦人：事情將完全偏離軌道

電子遊戲商GameStop（GME）遭沽空機構香櫞（Citron Research）唱淡，引發起美國散戶對沽空機構上周五上演挾淡倉大戰。

全球最大沽空對沖基金（Kynikos Associates）創辦人、華爾街知名空頭Jim Chanos表示，事件是他職業生涯中最「超現實的情節」（surreal episode），擔心民粹主義希望利用這種情況使事情完全脫離軌道（completely off the rails）。

Jim Chanos接受英國《金融時報》採訪時指出，在行內40年，記憶中從未見過去10天所發生的事情。他認為事件已演變得政治化，隨著民粹主義政客尋求利用這種局面，事情將「完全偏離軌道」。

他並不認同事件是一場關於「堅守正義」的政治運動。因許多對沖基金持有GameStop好倉，並從急升中獲利，「真正的情況是，一群對沖基金損失了很多錢，而一群散戶投資者和一群對沖基金賺了很多錢。」

而摩根大通John Normand在上周五予客戶的信中提到，「由美國社交網站Reddit引發的去追擊沽空事件提醒我們，社交媒體並沒有因為特朗普被Twitter封鎖，而失去對市場的影響。」

早前有份看淡GameStop的沽空機構Citron Research，在本月首三個星期虧損30％，被迫從大型競爭對手Citadel及Point72 Asset Management尋求27.5億美元注資。而上周亦有大量對沖基金需要防止網站WallStreetBets的散戶挾淡倉，導致標準普爾500指數上周下跌3.3％，為美國總統大選前以來最大的單日跌幅。

對沖基金公司創辦人指其家人受到威脅

另一方面，彭博報道，對沖基金公司Point72創辦人Steve Cohen上周六（30日）發聲明指，其家人受到威脅後，決定關閉了個人Twitter賬戶。

Steve Cohen表示，因追蹤者錯誤信息而被誤導，導致家人受到人身威脅，現在要休息一下。

彭博引述消息人士指，Point72為GameStop風暴輸家之一，今個月該基金下跌了10%至15%。Point72向對沖基金Melvin Capital注資7.5億美元。而早前CNBC報道，Melvin Capital已認輸，其主管Gabe Plotkin已於上周二平GameStop淡倉。惟報道未能證實Melvin Capital損失的金額。

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