有日本業主放盤，為全棟住宅物業，位於大阪市中央區谷町線天滿橋站，屬商業地域用途。物業建於2018年3月，樓齡約3年，全棟11層高，一共40個開放式住宅，建築面積約14,000呎，現放售約5,180萬港元。

物業座落於地價最高地區 – 中央區，只需步行6分鐘即可到達谷町線天滿橋站，該物業周邊有大型購物中心、政府機關、上市公司辦公室等等，除了為租客提供良好的配套，亦支撐中央區一帶的入住率及租金水平，向來都是較受當地人歡迎的商住地域。

*如有任何放盤或成交，歡迎與我們聯絡。

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