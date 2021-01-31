去年10月尾，阿里巴巴（9988）在螞蟻集團上市前夕，最高價309.4元，市值6.70萬億元。當時，騰訊（700）股價604元，市值5.79萬億元。阿里大過騰訊16%。

木秀於林，風必摧之。馬雲失言，螞蟻一身蟻，阿里大跌，現價246.8元，低於去年10月尾高價20%，市值跌至5.34億萬元。騰訊現價681.5元，則較3個月前高出13%，市值6.53萬億元，反而大過12%。

1）騰訊現價較52周低位高出110%，阿里現價較52周低位高出47%。

2）騰訊2019年（12月年結）往績PE 58倍，彭博綜合券商預測，2020年PE 44倍，2021年PE 35倍。過去6年，騰訊平均PE 40倍，2021年預測較往年平均值折讓12%。

阿里2020年（3月年結）往績PE 29倍，彭博綜合券商預測，2021年PE 24.7倍（較騰訊折讓44%），2022年PE 20.4倍（較騰訊折讓49%）。過去6年，阿里平均PE 48倍，2021年預測較往年平均值折讓57%。大行預測當作有偏差，阿里的估值仍較騰訊有大折讓。

3）騰訊2021年預測PB 9.6倍，與6年平均相若，阿里2022年預測PB 4.5倍，較6年平均值折讓12%，而較騰訊折讓53%。

4）據彭博綜合券商預測，騰訊預測PEG（市盈率增長）2.03倍，阿里僅1.20倍。倘預測準確，又是阿里值博率高得多。

5）非正式統計，馬雲的形象麻麻，但阿里如有利好新聞，股價即時彈得似模似様。

*阿里的壞新聞，即使未出盡，亦已出得八八九九。買阿里的可能回報，料高於騰訊。大行平均睇阿里可見322.68元（潛在升幅31%），最牛麥格理睇373元；平均睇騰訊見714.69元（潛在升幅5%），最牛貝恩斯坦睇880元。

同場加映：2021年（3月年結）的上半年，阿里巴巴（9988）純利764人幣，螞蟻集團賺219元人幣，阿里佔31.77%即70億元人幣，只佔阿里總盈利的9%。螞蟻臨上市前，有大行估計其估值1.7萬億元，阿里佔5,409億元，只及阿里最高市值的8%。

螞蟻上市失敗，對阿里的影響不如想像中之大，股價一度大跌32%（最新跌幅20%），反應過度。螞蟻上市前夕撻Q，壞消息，有望遲早上市，壞消息變好消息。

何車

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