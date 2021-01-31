家喬大學畢業了，他用住宿費剩下來的兩千多美元在Robinhood開了個戶口，今年一月以2美元買入AMC股票。我因為曾也在這專欄討論過AMC這股票，還談到一些大股東大連萬達入股的背景，很自然便和家喬談起這只股票，他也沒有甚麼深刻的分析，只是覺得這品牌他熟識（小時候我們常常帶他往金鐘的戲院看電影），覺得是疫情重災股，有點超賣。

我問他有沒有看甚麼大行分析報告，他說只是看了一些YouTube上的財經KOL視頻。上周AMC暴升，最高見20美元，他在18美元時賣掉手上的股票了。我覺得這事是一個很差勁的投資者教育，當然亦令我這老鬼面目無光。

事件有一更大的含義，便是小股民平權運動。事緣當KOL在網上吹捧AMC和市值比它大數倍的GameStop(GME)時，有一些著名的造空機構，例如Citron和Melvin Capital開始對這兩股票造短倉，事件演變成為小股民Vs華爾街大鱷。小股民集結在wallstreetbets的Reddit社區，堅持只買不賣，建立血肉長城。目前的賽果是對沖基金慘敗，很多短盤都鎩羽而歸。

理論上，投資和激情是水和油，互相抗容的。今次小股民打敗基金，是因為機制上造短的一方永遠是吃虧的。流動性不大的股票借貨並不容易，加上扭曲的求過於供，借貨成本變得很高。按維基的報道，到了1月22日，曾經設立的短倉總金額已經是GME流通量的140%。換句話說，有些短倉友曾經因為捱不住成本，短暫平倉之後，又再次造短。

用行內的術語，小股民這次成功是因為貨乾。同樣的情況不會發生在一些大藍籌身上，因為大藍籌貨源充足，很多大基金都願意借貨。周五Robinhood宣佈暫時停止GME買賣，有美國國會議員（主要是共和黨）大聲疾呼要捍衛小股民權益，看來事情仍有餘波。

小市民要發聲，政治如此，經濟也如此，香港如是，美國也如是，為政者的上策是疏導。

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