上周政府成功發售25億美元綠色債券，其中30年期債券發行規模5億美元，收益率2.431%，是亞洲首個由政府發行的30年期綠色債券，亦是政府目前發行最長年期債券，為香港及區內潛在發行人建立全面基準曲線。

財政司司長陳茂波今日發表網誌，表示債券超額認購達7倍，高於5年及10年期各5倍的超額認購，且半數由歐美投資機構承接，足以反映環球的機構投資者對本港的長遠信貸狀況及經濟基調充滿信心，對香港的長遠前景取態樂觀。

他指出，透過發行綠色債券，支持具經濟效益的指定工務工程項目，除了有助本港債券市場的發展外，還可避免因政府在個別年度因現金流限制而阻礙項目推展的速度，使項目能早日完成讓市民受惠，也有助繼續工務工程開支穩定，有利相關行業的就業。以特區政府的財政實力和往績，具備有利條件、就明確的綠色項目發債集資。

陳茂波亦提到，政府可考慮透過發債集資來應付經常性支出，但他認為很可能會帶來較大的負面影響，不能輕率。「一旦投資市場認為特區政府有意透過發債來填補財政赤字，放棄應有的財政紀律，恐怕會動搖外界對香港中長期財政狀況，以至港元及聯繫匯率的信心，影響到本港的金融穩定以至金融安全。」

他解釋，由於本港實行聯繫匯率制度，資金可自由進出，兌換率固定在7.75至7.85港元兌一美元的範圍內。根據貨幣發行局制度，政府須持有等值的美元以支持貨幣基礎．而外匯儲備以及特區政府的財政實力，成為了港元穩定的基礎。一旦港府好像一些已發展國家般以高額發債來填補政府開支，很可能會導致市場擔心政府日後要把債務貨幣化，令港元的匯率遭受較大壓力，甚至有被投機沽空的風險。因此他認為政府必須維持具透明度及令公眾信服的財政紀律，這關乎到本港金融和社會的穩定。

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