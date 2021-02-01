截至23:40

挾倉主角GameStop一度急挫至213美元後熔斷，最新跌26%至236美元。連同部份熱門挾倉股FIZZ、BBBY均跌約16%。

GameStop輸的同時，大市克服早段沽壓，納指較上周五反彈1.2%至13234點，標指則升0.8%至3744點。

截至22:35

高盛報告指不少對沖基金於上周減長倉，套現平淡倉，減低被挾淡倉風險及其去槓桿行動，衝擊美股上周五整體向下，三大指數均跌約2%。

回到本周，截至香港時間22:35，美股則延續GME跌，三大指數升的走勢，標指升1%至3752點、道指升0.8%至30219點、納指升1.4%至13255點。

事實上，Reddit仔在GameStop（GME）一役先勝一仗，據報令對沖基金Melvin Capital資產大跌一半。雖然GME仍然活躍，錄得最大成交額，不過其股價暫時跌6%至300美元。部份Reddit熱炒股Fubo TV（FUBO）、AMC、Nokia（NOK ) 則分別升11.5%、27%、及9%。

在r/wallstreetbets（WSB）號召轉場炒白銀下，相當概念股佔據升幅榜，例如Coeur Mining（CDE）、Gatos Silver（GATO）及First Majestic Silver（AG）均升接近5成。

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