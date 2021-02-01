近日發生不少事件，其衍生的效應，對市場往後影響可大可小。先講海航破產重整，在A股史上算最大壇嘢。根據海航公佈的數據，截至2019年6月尾，公司總資產9,806.21億（人民幣，下同），總負債7067.26億。破產重整期間要對數，好多錢會唔郁得。負債7,000億，中間當然牽涉好多銀行。所以單以海航破產重整一事論，係有機會衍生流動性緊張的問題。

又咁啱得咁橋，據外媒報道，支付寶、京東金融等互聯網存款產品因應新規管全線下架，已購買的產品不受影響等到期結算。內地券商統計過，內地互聯網存款大概有1萬億到2萬億規模。當支付寶一類互聯網存款冇得做後，近2萬億就會重新流入市場搵其他嘢搞。流入同類產品機會最高，所以傳統銀行推互聯網產品可吸納大部份錢，變相對沖金融市場有概率出現的流動性緊張問題。

另一近期大熱事件，係散戶大戰沽空機構。有關GME的報道已很多，此處不贅。但從期權手影睇，究竟是否如部份報道所講，為一場純粹散戶撼贏大鱷的金融革命。其他機構在此事件的角色，有冇好似綾瀨遙挨欄杆──推波助瀾，甚至食夾棍，由看官自行判斷。不止股票市場，類似事件往後幾年可能會在不同地方不斷上演，惟看各自造化。

再來談談拜登。對外，確認拜登當選以來，由朝鮮金正恩重申美國係最大敵人；到中共習近平擬似不具名指摘特朗普的政策，有向拜登隔空叫陣意味；再到以色列參謀總長柯查維警告並暗示，若美國重返同伊朗的核協議，以色列會作戰。原本作為國際秩序主導國的領袖，似乎大家都在溫馨提示佢應該點做。

對內，拜登上任後簽署好多行政命令，當中不少為推翻特朗普的政策。為此美國6個州的總檢察長發表聯署信，要求拜登遵守憲法。為答謝支持佢及賀錦麗的左翼勢力，揚言要分人種決定接種疫苗次序，要安排跨性別人士出任要職。當中共不斷強調軍隊要能作戰，螢幕上也要封殺女性化的白面小生之際，美國卻改革軍隊服飾規例，讓女性官兵作戰時可以戴耳環、搽唇膏、油指甲。

最新事件係緬甸軍方已政變，將國務資政昂山素姬及總統溫敏等人拘留。治世，係源於有強者睇場，然後各循其事，秩序由此而來。如曹操話齋，設使天下無有孤，不知當有幾人稱王。4年時間，足以讓天下失序。

Mr. Tregunter

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