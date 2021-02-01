VC向我推介Clubhouse這個新的社交媒體平台，起初我不以為然，後來周末香港及台灣突然捲起了一個風潮，很多KOL和創業朋友都落水。更重要的是，連王維基都有玩，所以引起我興趣。

大致上來說，這是一個以聲音為主要媒介的聊天室，你可以理解成網上研討會或文化沙龍這類東西。你可以和不同人開房（room），只要開了房，就可以有各式各樣，來自五湖四海的男女一齊混戰，以聲音交流。聽完我的描述，是否覺得很引人入勝呢？

Facebook也有開房功能，不過身邊朋友冇乜人用。Clubhouse會跑出，是因為介面操作簡潔，而且創辦人最近成功獲得融資，更加引起很多創業創投朋友一窩蜂朝聖打卡。尤其香港時間星期一，點石成金的Elon Musk在Clubhouse開了一場研討會，更是把房間迫過水洩不通。

玩社交媒體會疲勞，我現在主力營運的社交媒體以文字為主，例如Facebook和Mewe，聲音和視像從來不是我的強項，我自己沒有自身品牌的YouTube頻道，通常都是別人邀請我做嘉賓、主持，所以我對Clubhouse提不起興趣。

Clubhouse不是適合大眾化content creator的平台。我在Mewe出一個post，可以觸及四萬人， Facebook則更多，但聲音交流有人數限制，我總不能在聊天室一次過應付幾百人，還未計及互相搶咪。而且，聊天的內容不會留底，錯過了就不能夠返轉頭聽，這樣不利於knowledge management。商業上，我能夠聯想到如何用Facebook、YouTube、Mewe、IG做digital marketing或電子商貿，但Clubhouse卻很難。

站在作家立場來看，讀者對我提供的內容有恰當預期，佢哋預咗打開我Facebook page必定見到幾張葉劉淑儀的圖。互動聊天室變數太多，如果主持人控場不當，交流就無辦法有效進行，大家一齊浪費時間。Clubhouse和Zoom有同質性，前者感覺輕鬆隨興，後者商業運用上比較方便。

移民潮要看天時地利。當Facebook、Google等deep state科網巨頭被世人唾棄之時，不少用戶願意轉場，Clubhouse未必失敗，如果再有一次社交媒體災難，自然會有更多用戶流入。

渾水

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