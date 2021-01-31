華爾街出現散戶打沽空大鱷的遊戲，GameStop（GME）這隻股從1月13日20元水平起步，短短的12個交易日，一度升上483元，上周五收市是325元，上升15倍，數家沽空機構破產，或投降平倉離場。至這一刻，散戶看來是大勝，但是，接下來呢？這家企業根本是一家仍然虧損的企業，過去一段日子，散戶齊齊入場挾淡倉，但是，當大戶平了淡倉之後，持好倉的散戶如何平倉？

此舉也使到許多投資者認為，美國股民已經相當瘋狂了，把一隻仍然虧損的企業炒上天，製造超級泡沫，也是這個超級泡沫吸引了多家沽空機構進場，但是資金比不上源源不絕的散戶，不得不投降。美國散戶嘗到甜頭，會不會再創造另一隻GameStop？香港股民會不會也有樣學樣，在香港炮製另一隻GameStop？大家一齊瘋狂？

美股大市也在GameStop瘋狂炒作的同時，一路往下跌，也拖累了港股一齊下跌，GameStop會增加人們對股市產生戒心，認為股民已開始瘋狂，這是最大的不良影響。

2016年，郵儲銀行（1658）上市，股價表現不佳，潛水好長的一段時間，之後，好不容易浮上水面，去年又因疫情的關係再度跌破招股價。但是，近期股價卻因為名人李祿持股超過5%，並繼續增持而一升再升，創出新高。

李祿是美國知名的華裔金融界名人，有人稱之為股神畢菲特的徒弟，多年前他向畢菲特推薦比亞迪（1211）而一舉成名。今日大家只要看看比亞迪在過去幾年股價的表現，就不得不承認李祿的功力，現在，大手買入郵儲銀行，並不斷增持的是李祿主理的喜瑪拉雅基金，李祿一定有別人看不到的理由要投資郵儲銀行。作為一名小小的散戶，我們不可能詳細研究郵儲銀行與其他銀行的分別，但是，我是相信李祿的眼光。

曾淵滄

財經評論員