捲入「王立強共諜案」的中國創新投資（1217）主席向心、龔青夫婦，被台北地檢署以違反《國安法》限制出境迄今1年多，上月28日台北地檢署聲請延長限制出境出海兩個月。向、龔二人委託台灣代表律師，今日提出書面陳述意見，強調二人並無犯罪，亦無實質證明，如二人繼續被限制出境，反映台灣民主法制、尊崇保護人權的基本價值將蕩然無存。

書面陳述意見指出，本案源自身分不明且自稱為「王立強」人士的虛假謊言及媒體渲染，向、龔二人並無任何具體犯罪事實，且檢察官自偵查起至今，從未向其及法院說明有何客觀、具體犯罪事實，更遑論舉證證明之，根本不符合刑事訴訟法之規定，遠未達到檢察官已經證明受處分人有重大犯罪嫌之程度。

第二，台灣國家通訊傳播委員會（NCC）已出具書面調查報告，確認並無台灣傳媒受到有如「王立強」所稱之不法事實，也沒有政治人物受到所謂滲透，完全不存在檢察官所稱的犯罪事實及組織。

書面陳述直指，「既無犯罪事實及組織之存在，則檢察官何需望穿秋水等待澳洲、中國大陸具體回應台灣之司法互助請求？縱然取得所謂『王立強』供述文件，也只會是虛假不實的說法，有何意義所在？」

向、龔二人被限制出境出海滯留台灣已經15個月，比刑事訴訟法規定的14個月上限更長，檢察官今次聲請延長內容，與第一次延長聲請書內容幾乎完全相同，反映檢察官於第一次延長四個月期間毫無作為。信中反問：「法院何需繼續為檢察官擦脂抹粉，徒然為檢察官侵害人權貼上護身符？」

陳述書強調，向、龔二人根本沒有犯罪，無辜被限制出境15個月，檢察官在此偵查期間並無積極調查，也查不出具體犯罪事實，然而卻因此讓受處分人在身體健康、遷徙自由、事業及家庭等方面均蒙受重大損害，根本不符合比例原則。如果如此限制出境下去，台灣民主法制、尊崇保護人權之基本價值將蕩然無存。

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