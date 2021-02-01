《格隆匯》報道，為了在新年加速銷售、推動負債下降，恒大（3333）啟動網上促銷活動，從2月1日起，在全國開展網上買樓周年優惠活動，不僅低至75折，還有一減再減等活動，去年同期恒大亦曾推出同類型賣樓優惠。

有內媒指出，恒大形容這次是「重磅鉅惠、讓利於民」。恒大「網上購房」政策顯示，由今日至本月28日，如果屬本人購買，可獲75折優惠，總樓價再減3萬元人幣，退還3,000元人幣訂金，可購買任何該發展商樓盤。若果推薦他人購買，買家可獲75折優惠之餘，推薦人更獲得總樓價1.5%至2%佣金回贈，以及1萬元的獎金，可以推薦任何恒大樓盤。

恒大今收升1.7%，報15.2元。

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