珠寶金行周生生（116）上周宣佈終止經營近半世紀的證券及期貨經紀業務，今日最新指出在今日在高等法院提出法律訴訟，向旗下周生生證券部份客戶及其介紹人發出傳訊令狀，指他們並未支付佣金費及孖展利息，以及其介紹人未履行協議下並未交還預支的介紹費。

周生生表示，於2016年曾委任第三方為旗下周生生證券介紹客戶。根據協議，周生生證券於引薦客戶正式支付費用後，向介紹人支付費用。

惟部份客戶並未支付佣金費及孖展利息，或未償還孖展貸款，涉及逾7.97億元，而公司亦有向其介紹人預支約2,001萬的介紹費，因其介紹的客戶未能完成協議，因此需要退還介紹費，但該批客戶及其介紹人至今仍未還款。

周生生2019年報及2020中期報告曾披露，該等應收賬款之信貸虧損撥備總額約為4.45億元。

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