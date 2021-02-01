2月開局恒指升609點，收報28,892點，主板成交2,012億元。港股通南向資金買賣成交為620億元，北水淨流入164億元。

根據港交所十大成交活躍股統計，今日最活躍買賣港通股為TMX股，包括股王騰訊（700），港股通成交89億元，北水淨流入49.8億元，佔總淨流入額三成，股價再次飆升至700元以上，收報712元。美團（3690）及小米（1810）北水成交則分別有40億、30億元，受制裁股亦相當活躍，中海油（883）、中芯國際（981）、中國移動（941）成交介乎約20億至28億元。

北水半日淨流入69億元，午後增速，全日達164億元。淨流入最多股份，美團（22億元）、中海油（20億元）緊隨榜首騰訊之後，在大媽瘋狂揼水下，美團出現強勁反彈，升接近一成，報391元；中海油則升3%。

中移動、小米淨流入約13億元，股價齊升逾2%；中芯流入逾4億元後，股價亦抽升8%。

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