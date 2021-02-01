東亞（023）去年9月決定啟動出售東亞人壽的流程，《彭博》昨日報道指，友邦（1299）及中策（235）有份競購東亞壽險業務，結果最快將於本月出爐。消息利好東亞、友邦及中策股價，東亞昨收報17.18元，升2.14%；友邦昨收報96.15元，升2.56%；中策則大升15.6%，報0.2元。

據報道指，有關公司已經出價，並已進入最後階段，最快本月內有結果。據早前分析預期，東亞出售保險業務可套現5至6億美元。友邦、東亞拒絕回應報道，中策今晨公報，集團已經獲選進入東亞人壽有關投標程序第二階段之入圍投標者之一，而集團亦已於第二階段提交要約，惟須待進一步進行盡職審查以及訂立協議後方可作實，同時公司亦必一定中標。

中策去年11月曾發自願公告，稱現正評估一項潛在交易，包括但不限於收購一間於香港從事保險業務的公司的股本權益。上月11日公司發盈喜稱，去年業績將會虧轉盈，料盈利不少於23億元。最新新世界發展（017）主席鄭家純持有中策16.67%股權。

截至去年6月，東亞人壽資產有254億港元，期內佣金收入按年升49%。該行將於2月24日公佈全年業績。東亞銀行去年9月公佈策略性檢討結果，決定啟動出售東亞人壽的流程，以提高該行業務的價值，改善其財務狀況並使管理團隊專注於香港及中國內地的銀行核心業務。

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