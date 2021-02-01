理財產品比較平台、業務模式類近Moneyhero的GoBear，今日（2月1日）起將暫停全球透過該平台的金融產品申請。該公司早於今年1月時候表示，將關閉全球運作的正式程序，解釋主要是受疫情影響，消費者對於金融產品及服務的需求降低，尤其旅遊保險。

GoBear行政總裁Adrian Chng表示，關閉業務是一個困難的決定，其成立目的主要是提升亞洲區市民的財務健程度，而員工及夥伴均達到這個目的。惟他稱，其未能成功從舊或新投資者融得額外足夠資金，而目前資金僅足夠應付目前客戶、僱員、供應商等。

GoBear成立於2015年，在東南亞的7個市場，包括香港、新加坡、印尼等經運着一個保險、銀行、貸款等產品比較平台。該公司創始人包括首席技術官Ivonne Bojoh和首席商務官Marnix Zwart於2019年11月離職。

2020年9月，GoBear宣布削減其營運、產品和技術團隊的22名員工，佔全球200名員工的11%。該平台於2020年5月籌得9,700萬美元的資金，其中1,700萬美元來自荷蘭風險投資公司Walvis Participaties和保險公司Aegon。同月該平台收購了新加坡數碼貸款平台AsiaKredit。

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