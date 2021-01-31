美股GameStop（GME）帶出金融革命，年輕網民力量震憾華爾街固有思維；新舊兩代人投資模式大不同，Tesla等美國科技股在疫情爆發後，破頂再破頂。本報越洋訪問20歲美國小夥子Jacob Friedland，他去年買入Tesla後，升值近六倍，回報拋離長年在證券界打滾的爸爸David Friedland。身為盈透證券亞洲總裁的David也不禁笑言：「是我看錯了！」

盈透亞洲總裁David表示，留意到盈透證券（Interactive Brokers，下稱IB）的美股投資客戶有年輕化迹象，兒子Jacob便是美股擁躉之一。Jacob現時仍是一名學生，就讀美國波士頓大學，他有爸爸這個股壇老手做領路人，約一年半前開始模擬交易。

平均價120美元買入 升值6倍

不過，兩代人投資思維截然不同，David採傳統財務分析，批評Tesla估值過高，不信其股價能無限上升，對投資Tesla不以為然。

Jacob初生之犢不畏虎，雖然許多分析員指Tesla估值太高，但和身邊朋友相信電動車有前景，Tesla生產車輛質素好，「大家一齊講Tesla股價走勢，我睇好可以爆上，但爸爸覺得冇可能，因為他屬於保守穩陣型。我願意冒更多風險，亦好想去試！」

於是，Jacob去年4月決定於盈透開戶，用1萬美元建立「實彈倉」買美股，那時第一注買入的就是兩股Tesla，以平均價120美元（分拆前為600美元）左右，按Tesla現時約800美元計，升值約5.9倍。

「偏好選擇具潛力科技股」

Jacob指，炒股最令他感興趣的不單只可在課餘時間賺錢，「還學到怎樣尋找優質公司，對學習分析行業趨勢亦感興趣」。到去年第二季，Jacob逐步吸納Google、氫燃料能源龍頭Plug Power及領航標普500指數ETF等，作長線投線。

Jacob投資成績耀眼，David也要向兒子認低威，「原來我看錯了，他選擇買Tesla是對的」。

David表示，當初跟兒子研究Tesla走勢時，根本不信股價能見500美元（分拆前2,000美元），「但我不會去質疑市場，特別是目前環球央行放水潮及各項救市措施下，投資者尋求回報有難度，就明白點解大家偏好選擇具潛力科技股」。

此外，美股容許投資者以1股作為買賣單位，投資產品種類亦廣泛，包括期貨、期權、交易所買賣基金、外滙及互惠基金等，David相信，這亦是越來越多年輕人開美股戶口的原因。

不少香港年輕人抵着時差、通宵達旦炒美股，其中facebook、Spotify和Airbnb是熟悉名字；電動車概念股如Tesla、小鵬汽車和蔚來汽車是十大熱炒美股；美股ETF如QQQ、SQQQ及ARKK也受本地用戶追捧。

富途七成用戶買賣美股

具中資背景、以香港為基地的富途證券在美國上市，意外地，即使客戶多是港人或內地客，平台上的美股交易額在去年第二及第三季均高於港股，單計去年第三季成交量錄5,645億美元（約4.37萬億港元），佔平台上交易總額55.6%。富途指，香港付費用戶約有41萬，約七成用戶有買賣美股習慣。

富途證券國際（香港）市場部總監蔣沂吟補充，千禧世代的用戶人數增加，「這群用戶特徵是精通科技（tech-savvy），他們自小已用Instagram，對網絡及App服務有需求」。

富途牛牛在平台上設立「牛牛圈」討論區，冀延長股壇新兵在App的停留時間，用戶登入後活動不止落盤買賣，停留時間可達20分鐘，「用戶不只落盤或睇價格走勢，又會到牛牛圈跟其他戰友吹水」。