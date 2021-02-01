地產代理營業額隨樓市轉旺回升。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2020年全年，中原香港住宅部營業額逾38億元，四季皆錄得盈利，全線後勤去年四季皆獲發花紅。

2020年第四季，中原全線後勤可獲發花紅0.3個月，主任級或以上0.46個月，已是連續第47個季度向後勤同事發放花紅。有關花紅將提前於本周五，新年前發放予所有後勤員工。總結2020年，中原全線後勤共可獲發1.19個花紅，主任級或以上1.79個月。全線後勤於2021年可獲加薪2.5%。

陳永傑指，今年1月份已呈小陽春格局，美國總統順利交接，中美關係有望稍為緩和，加上憧憬疫苗可廣泛接種，疫情有望穩定下，買家偷步入市，提前於農曆新年前出現小陽春。初步結算，中原地產住宅部1月份佣金報3.56億元，較上月升36%，並創7個月新高。今年農曆新年有別於往年，買家業主皆因抗疫被迫留港，2月份多個新盤緊接登場，料小陽春將延續至新年後，一、二手續旺，料2月份一手成交達2,000宗。

美聯百萬分行破100間

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，美聯住宅部於1月份營業額逾100萬元的分行數目按月上升逾倍，誕生逾100間佳績，為去年5月後的新高及再度破100間。布氏稱，雖然去年本港經濟受到疫情反覆影響，但樓市整體表現仍見不俗，並吸引不少人士加入地產代理行業，儘管剛過去1月份持牌代理個人牌照總和為40,717人，按月減少85人，但仍維持逾4萬名的高位。事實上，樓市在疫情中影響相對較少，故吸引不同行業人士加盟。由於買家入市意欲不俗，資金流向實物資產，故預期今年樓市表現不俗及樓價有超過5%的增幅，該行亦會積極吸納人才，加人加舖，並透過線上及線下發展，為客人提供更佳的置業體驗。

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