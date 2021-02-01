我成日同講創業同移民，兩者好多相似之處，最近BNO護照不再被承認，又再度證實此言非虛。認識的創辦人朋友當中，較少人自幼立志創業，比較多是踏入社會之後，因種種不同原因，才半途踏上創業路，其中最「普遍」的原因，是失業。遇過唔少打工皇帝，飯局間頭頭是道，有數之不盡的創業意念，同時又對公司滿腹牢騷，但幾年時間過去，不是原地踏步，就是跳槽過檔，遲遲未見真正下海動手創業。

另一邊廂，亦有唔少從未話過創業的人，因為公司裁員，失掉高薪厚職，被強行扯出comfort zone，至有契機考慮和落實創業。唔少人創業係逼出嚟，同樣道理移民也一樣，問問近期離開香港的人，唔少兩年前從無移民計劃，完全是逼上梁山。來到今天，政府宣佈BNO不能再用作出入境，亦不會在香港獲承認為身份證明，其客觀效果，只會鼓勵更多人移民，而不會選擇做留民。尤其對於只持有BNO護照，從未申請特區護照的港人，既然此處不留人，就沒有留低的懸念。本來心大心細未決定，至今俾人掃走，由市民變遊客，自然不用再考慮，明白you deserve better的道理。政府助你破釜沉舟、下定決心移民，但踏出第一步卻不保證成功，因為真正嘅難題，在後頭接蹱而来。道理很簡單，創業唔一定發達，移民亦唔一定快樂。

無論創業、移民也好，每個人所追求不同，成功與否的定義，最終還是取決於自己，能否完成心願，或者達成目標。 諷刺的是，創業同移民原理上雖然好多相似之處，奈何現實上唔少港人，被迫要在事業與移民之間作出抉擇。在英國認識嘅新朋友，有唔少都為了移民，放棄原先嘅理想，到英國從新開始，再打工由低做起。我很佩服這些朋友，但我亦始終認為，移民與事業，不一定是互相排斥的關係。原先在香港的生意和專業，只要計劃周詳，加上適當助力，可以網上遙距操作，可以拓展海外市場，也可以轉型重新開始，移民也不需要放棄理想。為了證明這想法可行，我打算啟動一個以英國為主題的創業孵化器，幫助一些既想移民又想創業的港人。目前已有一些朋友和機構願意支援，但仍要更多有心人，擔任導師和不同持份者的角色，有興趣合作的朋友，歡迎聯繫一起研究。

尹思哲

http://linkedin.com/in/wanszezit

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！