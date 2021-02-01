《新浪財經》引述一張微信「Cap圖」，指出快手場外市場成交5萬股，成交價250元，涉資1,250萬元，較市場預期上限定價115元，升幅達117%。公司將於2月4日進行暗盤交易，2月5日上市。

不過快手上市或現暗湧。中國音像著作權集體管理協會發公告指，已委託12426版權檢測中心進行監測，發現網上涉嫌侵權複製錄音製品作背景音樂的視頻達1.55億部，要求快手APP刪除1萬部涉嫌侵權視頻，停止侵權行為，並要求快手自查歌曲版權。

該協會於今年1月中旬，陸續向國內六大應用商店和蘋果應用商店發起「快手侵權下架投訴」。1月28日，蘋果商店回覆要求快手盡快與該協會解決版權問題，否則將會被下架。

在快手招股書中的風險因素，提及可能因平台展示的資料涉及第三方的知識產權，而被要求索償或其他指控，因為公司無法保證能夠有效阻止不當或非法內容於我們的平台發佈，例如假設內容創作者在視頻或直播時使用自有設備播放音樂，該音樂並未涵蓋在快手與該音樂平台訂立的協議內，根據中國的法規，快手可能會被追究版權侵權責任。

快手續指，即使已實施程序減少未經正當許可或第三方同意而使用內容的可能性，並且確保當版權所有人通知要求刪除侵權內容時可以及時反應及行動，然而，該等程序可能無法有效防止未經授權發佈或傳播受版權保護的內容，最終仍可能受到侵權指控。

快手上市在即，港交所（388）宣佈，將於快手科技首掛當日推出期貨及期權，相關的衍生權證可於該股份上市當日掛牌，並同時納入認可賣空指定證券名單，為投資者提供更多選擇。

三隻新股即將招股

新股續排隊上市。內地經營癌症早篩檢測業務的諾輝健康；其中一隻產品有效治療武漢肺炎的賽生藥業；以及為藥物安全性評價、在A股上市的昭衍新藥都已經通過上市聆訊。

另外，瑞聲（2018）分拆誠瑞光學獨立上市的保薦人，今日向中證會江蘇省監管局提交關於開始上市前輔導程序之申請，尚待取得中證監江蘇省監管局的受理函。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！