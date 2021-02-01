最近在力撐Gamestop股價的美國散戶身上，認識到了一種新的價值投資。這些散戶買入一隻股票的考量，除了傳統的帳面價值以外，還要講究那隻股票背後代表的價值。

突然想起，套用這種新的價值投資方法，香港人好像還比美國人走得更前。

佬編想起了幾年前開始買香港電視（股票編號：1137）的那些人。當年持有HKTV股票的朋友，為的恐怕不是為了股價被低估的潛力，而是為了隻1137背後所代表的價值: 免費電視牌照是香港的公共財產，有得揀先至係老闆。

然後又想起了幾個月前買壹傳媒（股票編號：282）的那些人。他們買入一堆282，為的應該也不是潛在的龐大回報，而是為了壹傳媒所代表的價值: 傳媒監督的第四權是言論自由的基石，要力保香港唯一一份敢言的主流報章。

Gamestop也如是。佬編身邊那些剛學炒股票的人，才剛剛搞清楚如何開投資戶口，就已經學人去買Gamestop。那時候已經是Gamestop炒起的時候，忍不住跟他說要睇路，但他卻只是一句輕描淡寫，繼續strong hold。這是明顯為了向有嬴無輸的大鱷大聲說不，對靠財技L散戶的金融機構說fuck。

以佬編從investopedia上看回來的理解，價值投資就是要尋找那些內在價值被低估的股票來投資。新的價值投資，或許不只單單是為了存在在帳簿上的內在價值，更為了一間公司背後所代表的內在價值。而這些比帳面價值，更貴重的價值，在現行的市場交易體制下不只被嚴重低估，甚至俾人當無到。

也許Gamestop事件只不過是個開始，也許我們正在目擊的，不僅僅是不願做玩偶的散戶與大鱷放手一搏的熱血故事，還是一種全新的市場邏輯孕育誕生的開始。這是真正的時代革命，請繼續strong hold。

佬訊

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