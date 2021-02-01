恒指四連跌後再有資金流入，周一收報28,892點，升609點，美團（3690）、騰訊（700）及友邦（1299）分別貢獻161點、139點及72點升幅，仲有無可能帶動大市重上3萬點兼再創新高？

快手（1024）上市在即，首日翻倍無難度？前景又有幾好？Reddit散戶繼GME之後轉戰貴金屬市場，帶動白銀價急升，散戶應該點部署？

證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛會同大家分析，兼分享本周心水股，想知道專家最新分析，記得留意周二嘅《午市急CALL》！ 如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube、果燃台留言，我哋會逐一解答。

午市急CALL ︳港股4連跌再炒上 唐牛、古天后分析大市

日期：2月2日（二）

時間：12:45PM – 13:15PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

直播網址

Youtube https://www.youtube.com/

果燃台 https://hk.feature.appledaily.com/goodestchannel

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