港府上周五公佈就電話智能卡實名制作公眾諮詢，建議在電話卡實名制下，用戶須提供中英文姓名、身份證等身份證明文件號碼和副本及出生日期，料明年第三季實施。

保安局副局長區志光當日喺記者會上指出，太空卡被用作從事非法活動，例如洗黑錢及涉及嚴重和有組織犯罪，2020年首11個月有1,108宗電話騙案，涉額5.63億元；普遍騙案當中，使用太空卡的比例達8至9成。

本欄同意，在銀行角度來說，電話智能卡實名制是個好東西，對銀行反洗錢、反恐監控有一定幫助。

不少銀行推出遙距開戶，只要有身份證及電話卡即可，副局長話有人因利乘便，以假身份證及太空卡開戶洗錢詐騙等。簡單如香港電話號碼供不應求，一般會在6個月後循環再用，或會出現新舊用戶重複以同一電話號碼登記FPS收款銀行賬戶。倘電話智能卡有實名登記，某程度提高造假成本，銀行也可更易辨識電話智能卡持有人身份，但當然未必可以杜絕造假情況。一個新措施便利銀行風險監控或監管部門執法工作，惟從此不存在匿名的權利，報料篤灰係咪要好似以前咁去電話亭？

事實上，現時儲值支付工具均採用hybrid approach，實名登記的可以用更多功能，非實名登記的只可用基本細額支付功能，用來洗黑、詐騙風險相對較小。只為切斷與錢銀相關騙案的話，銀行開戶只接受實名登記的電話卡便可，毋須要求所有電話卡全面實名登記。

「加強保安」和「全民監控」從來只是一線之差，儲值卡又唔係新事物，今日先話規管，難以令人信服。為爭取公眾好感和認同「保安需要」，副局長七情上面出盡奶力，乜都關太空卡事，連遙控引爆、炸彈恐嚇都搬埋出嚟，這個套路，大家心裏有數。

杜夫人

fb.com/mrsmarydoo