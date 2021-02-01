多個全新盤推售得如火如荼之際，有個別買家看淡後市，遂撻定離場。其中香港小輪（050）及帝國集團合作發展，由恒地（012）發售的屯門青山灣帝御系列，第三期帝御．嵐天正密鑼緊鼓推售，惟同系同區帝御．星濤最新則有天台特色戶買家撻定，料失逾23萬元。

據一手成交紀錄冊，帝御．星濤2座19樓12室，實用216方呎，採用開放式間隔，另連168方呎天台。單位原於上月24日以468.4萬元沽出，惟買家簽訂臨時買賣合約後，交易未有進展，料撻定離場，並遭發展商沒收樓價5%定金，涉約23.42萬元。

海日灣II兩房買家撻定 損手42萬

億京旗下、已屆現樓的大埔白石角海日灣II期，11座12樓A室，屬實用面積551方呎兩房戶；單位同於上月24日以852.5萬元售出，惟買家新近亦「跳船」，料損失樓價5%定金，涉約42.6萬元。

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