新盤市場持續升溫，嘉里（683）旗下何文田瀚名部署推售之際，同系位於屯門掃管笏滿名山最新落實本周五（2月5日）推出名庭洋房招標，並於3月31日截標。

滿名山最新上載銷售安排，將於本周五以招標形式，推出名庭8號洋房，實用面積2,877方呎，屬四套房間隔，另連2,749方呎花園及1,106方呎天台。

日出康城LP10周六賣179伙

挾港鐵（066）概念的將軍澳日出康城LP10，南豐集團今日公佈項目本周六再度出擊開賣179伙。

LP10經過兩輪銷售後，本周六再度出擊。項目日前加推價單第4號合共158伙，實用面積513至1,203方呎，包括110個2房戶、46個3房戶及2個4房單位，是批單位維持最高折扣率20.5%，平均折實呎價16,430元。

名日．九肚山周四推10伙大單位招標

長實（1113）沙田麗坪路名日．九肚山最新上載銷售安排，於本周四（2月4日）推出10伙單位招標，戶型為三房及四房大戶，實用面積介乎1,053至1,213方呎。截標日期為本月28日。

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