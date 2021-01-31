【本報訊】「連登契媽」ARK Invest創辦人「女股神」Cathie Wood管理的五隻主動管理交易所買賣基金（Actively Managed ETF），過去一年投資回報介乎113.9%至224.2%，橫掃主動管理ETF表現排行榜冠亞季殿軍及第五名；惟今年初至今，主動管理ETF投資回報三甲位置已變成大麻主題。美股資深投資者吳瑞麟相信，Cathie Wood打骰的ETF難以在新一年蟬聯冠軍，再倍升機會微。

吳瑞麟指美國大選後，因為拜登提出的基建計劃支持美國經濟，「導致去年『扭親腳』的股票今年跑得番」，支持2021年美股升勢百花齊放。投資下一代互聯網產業的ARKW，表現已變得和羅素2000指數相差無幾，僅跑贏6.5個百分點。

ARK今年難倍升

年初至今大麻ETF包括CNBS、YOLO及TOKE，已取代ARK主動管理ETF，成投資表現最好的主動管理ETF；吳瑞麟亦有投資CNBS，因美國很多州份慢慢容許吸食大麻非刑事化，不少經營大麻產業的公司都屬高增長。另外吳瑞麟指，YOLO較CNBS更佳，因成交量更大有利減低交易成本。

吳瑞麟坦言，「女股神」靠挑選中小型股價倍升股食餬，惟中小型倍升股對資產管理規模超過300億美元的ARK已變得不顯著；而她成名後，強調透明度高、每日公佈買賣紀錄的ARK，引來跟風者眾，令她難以在低位買入足夠倉位。

「女股神」去年尾增持百度，其股價短期內即升逾五成；市場甚至有人出售印有ARK主動管理ETF代號的T恤、連帽衫、水杯等商品，吳瑞麟笑言這是她成名的煩惱，成ARK單位價格在2021年再度倍升的障礙。

不過，吳瑞麟強調：「Cathie Wood投資股票觸覺勁過散戶，散戶靠她投資好過靠自己。」因她成名後仍專注為投資者爭取投資回報，而不是變成經常上電視接受訪問的推銷員。新一年，吳瑞麟留意投資太空的ARKX，因管理資產規模較小，投資主題較新穎及有較大炒作及幻想空間。