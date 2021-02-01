各發展商趕新春前搶客。信置（083）與市建局等合作的觀塘凱滙突加推逾百伙貨尾，折實平均呎價22,638元，比2018年底前開售時的首批平均呎價17,388元貴了三成。若與會德豐的啟德MONACO最新一批單位的折實平均呎價25,715元比較，則低逾一成。

凱滙剛加推的7號價單，涉118伙（標準戶佔116伙，特色戶佔兩伙），1房佔35伙、兩房及3房各提供46及37伙，價單定價906.6萬至2,346.1萬元，呎價23,536至31,469元﹔扣除最高15%折扣後，折實價770.61萬至1,994.18萬元，呎價20,006元至26,772元。信置營業部聯席董事田兆源表示，今次屬輕微加價，部分單位加幅反映較高樓層及享更佳景觀等因素。

入場單位為5座6樓B室，實用面積333方呎，一房間隔，折實價770.61萬元，呎價23,141元。值得留意的是，同座其樓上的7樓B室，面積相同，當年折實價僅668萬元，現時低一層反而賣貴約103萬元，加幅15%。

最高呎價為5座49樓J室，實用面積391方呎，同為一房單位，折實價1,046.77萬元，呎價26,772元。

凱滙關鍵日期為2021年4月30日，將於短期內上載銷售安排。凱滙單位總數1,999伙，累售1,630伙，套現逾203億元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該項目兩年前以吸引價首輪推售，引起哄動。今日推出118伙，價錢與啟德新盤價相若，但其具現樓優勢，適合現時香港人買香港樓的用家市場。而且項目位處九龍東，分支家庭需求大，今次發展商更提供首兩年免息免供付款計劃，有利於換樓客戶，相信發展商望於農曆新年前偷步，料118伙可火速沽清。

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