●新鴻基公司（086）今早停牌，本報引述消息指，新鴻基擬斥資約5億美元（約39億元）收購安信信貸，洽談已進入關鍵性階段。公司傍晚發公告，未有否認傳聞，指尚未就可能交易訂立明確的協議，已申請復牌，明日（2日）上午9時正起恢復買賣。

●領展（823）宣佈，發行50億美元的有擔保歐元中期票據計劃，滙豐（005）為協調行，大摩、星展銀行和瑞銀等20間銀行為經辦人。

業績數據

●富力地產（2777）公佈，上月總銷售收入約113.6億元人民幣，銷售面積達約82.56萬平方米，按年分別升77%及49%。

●復星旅遊（1922）發盈警，由於去年度假村容納能力跌約55%，預期營業額按年跌約57%，虧損25億元至26.5億元人民幣。當中，因建造和交付週期的規劃，旅遊相關物業銷售及建造收入料跌約87%。

人事變動

●香港興業（480）委任張浩觀和顏文英為執行董事，即時生效，每月薪酬分別為28萬元和27.5萬元，並有花紅。張浩觀自1996年加入香港興業，現為集團項目高級總經理及泰國區域總監，並監管泰國日常業務營運及物業發展事宜；顏文英自2018年加入公司，現為集團財務總監，並監管集團的資訊科技、企業傳訊及法務職能。

●博華太平洋（1076）委任葉美順為獨立非執行董事，即時生效，董事袍金為每年18萬元。葉美順曾任職於港交所（388）和金管局，現時擔任比 速科技（1372）獨立非執行董事，並受聘於一間正申請證監會第9類（ 提供資產管理 ）牌照的公司。

其他

●金斯瑞生物科技（1548）旗下非全資附屬公司傳奇生物在今日（美東時間）宣佈，歐洲藥品管理局人用藥品委員會表示，接受對在研的靶向B細胞成熟抗原（BCMA）的嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）療法西達基奧侖賽（cilta-cel），為其上市許可申請（「MAA」）進行加速評估的請求。公司認為，加速評估的要求獲接受是對cilta-cel在治療多發性骨髓瘤患者中的潛在用途的重要證明。

●北燃藍天（6828）決議成立一個特別調查委員會，初步由兩名獨立非執行董事崔玉磊及徐慧敏及一名行業專家趙京生組成， 目的是調查可疑交易及存在問題的集團資產。趙京生是一位在天然氣行業擁有超過30年豐富經驗的退休高級工程師。特別委員會亦可委任其他專業顧問協助調查。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！