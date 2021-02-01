Gamification係虛擬銀行流行嘅吸客手法，繼眾安（ZA Bank）推出小遊戲贏現金回贈之後，WeLab Bank（匯立銀行）今日推出新遊戲，新舊客戶都可以參與，只要儲齊18個角色，就有機會贏取1.8萬蚊大獎。

遊戲玩法簡單，每日登入可以抽一次角色，推廣首日（2月1日）可以額外抽多三次，睇片答問題同埋推介朋友玩遊戲都可以獲得未擁有嘅角色，華華試過今日已經抽到9隻角色，新客儲夠角色仲會多啲現金獎添。

今次角色亦配合佢哋「香港嘅虛擬銀行」定位，基本上就係18區嘅Signature，例如離島有「平安包女郎」。新行政總裁（CEO）李家達（Tat）上任後計仔多多，開戶人數應該唔錯啦。

不過，小遊戲未能喺銀行手機「In-app」進行，反而要用戶另外登記，華華覺得客戶體驗有提升空間嘅，照計新App由零開始應該有一定兼容度，睇嚟銀行要投放更多喺IT先得！

另一樣係，同樣搞全城儲角色遊戲，中資券商富途肯泵本，舊年遊戲儲齊5隻牛就可以瓜分188萬元，一度掀起「搵牛熱」，成功製造話題，現時市值已經飇升至千億，值得虛銀參考。

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