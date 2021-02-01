上周散戶大戰華爾街的戰役在美股史上絕對應記一筆，GME、AMC以及BB等獲WallStreetBets（WSB）寵倖，升勢浪接浪，BB單單一個月由9個幾炒到上近30蚊，望著WSB群組裡面個個振臂高呼，Samantha看到心跳加速，還是加速沽出手上的BB。

散戶盲拳打死老師傅真實呈現，據高盛報告，對沖基金因為今次的挾淡倉，以逾6年來最快的速度沽貨，以彌補淡倉的損失，會否引發骨牌效應以至系統性風險？目前結果難料，最適宜靠邊站。

市況動盪，今日重回防守性的股票，零售戶外用品是滄海遺珠，累積升幅不大，舊經濟估值低，一旦跟隨大市下跌，承接能力較強，故今天推介市值17億美元的Vista Outdoor（VSTO）。

朋友聖誕在美國滑雪場仍是人山人海，疫情將民眾娛樂推向郊外，但單是冬天和夏天露營配置已大大不同，從帳篷、保暖睡袋到爐具等，雖然1年用不到幾次，但裝備仍然要買足，締造不少的商機。Vista Outdoor 業務分為兩大部份，射擊運動以及戶外產品，收入比重是66%和34%，前者設計、開發、生產及採購用於狩獵及運動射擊的彈藥及槍枝，以及為當地執法機關、美國政府及國際市場提供彈藥，無論是商用彈藥或是執法用的彈藥，美國市佔第一。

戶外產品更多元化，運動用的hydration pack，頭盔等，美國市佔第一，滑雪護目鏡和露營爐具都是熱銷產品，在美市佔第二。VSTO過去兩季業績都大幅優於預期，上季射擊和戶外業務收入按年增加26%和35%，毛利率提升7.8個百分點至28.1%。網上銷售成功推進成業績的亮點，佔去年銷售5分1，上季網上銷售按年翻一番，現時手頭現金達5296萬美元，可物色收購擴張的機會。該股將於2月4日公佈第3季業績，市場預期季度每股盈利為0.74美元，現預測市盈率僅10.7倍，有興趣的可先下一注，待業績刊出後才決定是否乘勝追擊。

Samantha

https://www.facebook.com/stocksamantha

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！