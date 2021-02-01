美國大戶與散戶對決戰場由股市進一步蔓延至商品市場，Reddit聊天室r/wallstreetbets（WSB）於上周開始討論白銀價格，並開始慫恿買入白銀ETF，並指銀行一直操縱白銀，令價格處於低水平，掩蓋實物供應短缺的事實，白銀價格經過上周升近6%之後，今日最新升逾11%至30.06美元。

白銀炒高後，有多個Reddit帖子呼籲散戶勿投資白銀，指對沖基金Citadel有大量白銀持倉，炒作白銀的賬戶均為新註冊賬戶，但已無礙白銀升勢。據彭博數據，Citadel於9月30日持有600萬股iShare白銀ETC，相當0.93%股份，以目前股價27.23美元計算，持倉約為1.6億美元。

事件同樣帶動中國白銀（815）借勢炒高，全日升幅達62.65%，報1.35元，成交量3.18億股，金額3.61億元。至於金貓銀貓（1815）全日升8成，報0.99元，成交5,440萬股，金額4,900萬元。

白銀零售需求亦突然飆升，《彭博》引述北美貴金屬商品交易所Apmex等表示，於周末的消費量達到空前水平，需要至亞洲交易時段開盤後才能處理訂單。除此之外，商品交易戶口的開戶量亦大增，於澳洲Guardian Vaults於周末期間開戶金額已達到三周的總和。

分析指，由於不少散戶開始了解到這個題材並有興趣參與，並可能受到鼓勵並參與其中，因此白銀價格可能進一步上升。

事實上，大戶並非一面倒看淡白銀前景，因白銀除作投機性資產及保值之外，還有工業用途，包括用於太陽能面板；在美元下跌及全球經濟復蘇的預期下，白銀價格於過去一年已累積逾50%升幅。

白銀戰隊：預料Elon Musk會「發表意見」

網上討論區白銀戰隊Silver Legion Volunteers成員指出，眾多商品中，白銀的沽空倉最多，所以是用來挾倉不二之選。

對於散戶紛紛「挾倉」，他指主要由於量寬下散戶有大量現金，加上「好多人都唔認同奧巴馬嗰套政策，（金融海嘯後）大公司、銀行應該要清盤，但就走去救佢哋，導致資金分配錯誤。特朗普上場大家都以為見到曙光，點知今次選舉結果……」，而反建制的r/wallstreetbets亦因此興起。

他指出，全球最大銀礦主要來自南美洲，去年因武漢肺炎令不少公司產量最多縮至一半，供應短缺下，相信wallstreetbets亦了解到這點。

他料Elon Musk在今個星期中會就白銀發表意見，但由於每架Tesla都需要使用白銀，未必會像GameStop般「力撐」。如挾倉持續，料iShares Silver Trust（SLV、全球最大的白銀ETF）會如上周設「只可沽、不可買」，甚至推遲交貨等措施，如到這一步投資者就要退場。現時每盎司白銀約29.4美元，他設短期目標50美元，如「挾倉」持續，「120美元唔係無可能，但可能只係好短時間。」

他提到，有興趣的投資者除了直接購入實貨下，由於港股基本上沒有直接對標白銀礦股，投資者可考慮白銀礦股龍頭，英國上市的Fresnillo Plc（LON: FRES）。

分析：睇好見50美元歷史高位

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生指出，近日挾倉新聞令到本地白銀相關產品交易量上升，包括現貨銀交易、期貨、期權等。而其集團早於去年底預測白銀走勢向好，原因是全球量化寬鬆下貴金屬受惠，而且白銀價格本身落後，在實用層面上太陽能板亦需要採用到白銀原料，而近日新聞觸發升勢下，料能夠升至50元美元歷史高位。

至於零售銀行方面，由於白銀價格波動，故並非業界的主流投資產品。恒生（011）投資產品及顧問業務主管李佩珊指，銀行推出貴金屬投資產品時，需要考慮風險控制，白銀不如黃金般認受性高，故普偏銀行均未有提供相關投資產品。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！