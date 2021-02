這個星期華爾街GME事件,大家都說這是一次歷史性散戶與華爾街大亨的對決,觀奇氏不是要學人談論箇中的投資經濟學,但單從這樣的故事情節看已足夠拍攝一部荷里活大電影。其實自從有Gen Z世代出現後,大家對於所謂規則、行規、定律早已不滿,「一向都係咁做」是很多不願意作出改變的「老前輩」最常說的話,正如在華爾街工作,是否一定每天都要穿著西裝這個問題,近年已多次被challenge。

早於2019年3月,華爾街龍頭之一的高盛曾發出內部文件,不再強制要求員工每天穿西装上班,以提供一个更適合新世代的工作環境。BBC還出了一篇報導,題目是”’Is it the end for the man’s suit? “。西裝一直有種被人認為守舊、過時,而三大傳統行業,銀行、法律及政府,在大家眼中從來都是「抵制」時裝潮流,因為在他們的世界只需要西裝及制服,任何的fashion trend對他們來說只是不入流的花邊新聞。對於一套正宗的80年代華爾街西裝,首先一定要是full suit(西裝褸及西褲要用同一塊布)、不可以是孖襟(Double Breasted)、恤衫可以選Gekko shirt再加上一條suspender、西裝是要厚pad肩膀。以上說的只是大家的傳統印象,但原來在現實上還有一些潛規則,如見工者必須穿深灰色西裝加白色恤衫,不可以穿啡色皮鞋(原因是不夠體面),這些制服化的規定,目的就是要令大家服從命令。

大家心目中的華爾街,滿街的行人應該像當年的《Wall Street》的Michael Douglas或是《Wolf of Wall Street》內的Leonardo一樣,但其實專業的外表下全是見不了人的醜陋,貪婪使人腐化,當你以為自己能堅守底線,已慢慢步向同化的第一步。

觀奇氏

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!