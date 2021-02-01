這個星期華爾街GME事件，大家都說這是一次歷史性散戶與華爾街大亨的對決，觀奇氏不是要學人談論箇中的投資經濟學，但單從這樣的故事情節看已足夠拍攝一部荷里活大電影。其實自從有Gen Z世代出現後，大家對於所謂規則、行規、定律早已不滿，「一向都係咁做」是很多不願意作出改變的「老前輩」最常說的話，正如在華爾街工作，是否一定每天都要穿著西裝這個問題，近年已多次被challenge。

早於2019年3月，華爾街龍頭之一的高盛曾發出內部文件，不再強制要求員工每天穿西装上班，以提供一个更適合新世代的工作環境。BBC還出了一篇報導，題目是”’Is it the end for the man’s suit？ “。西裝一直有種被人認為守舊、過時，而三大傳統行業，銀行、法律及政府，在大家眼中從來都是「抵制」時裝潮流，因為在他們的世界只需要西裝及制服，任何的fashion trend對他們來說只是不入流的花邊新聞。對於一套正宗的80年代華爾街西裝，首先一定要是full suit（西裝褸及西褲要用同一塊布）、不可以是孖襟（Double Breasted）、恤衫可以選Gekko shirt再加上一條suspender、西裝是要厚pad肩膀。以上說的只是大家的傳統印象，但原來在現實上還有一些潛規則，如見工者必須穿深灰色西裝加白色恤衫，不可以穿啡色皮鞋（原因是不夠體面），這些制服化的規定，目的就是要令大家服從命令。

大家心目中的華爾街，滿街的行人應該像當年的《Wall Street》的Michael Douglas或是《Wolf of Wall Street》內的Leonardo一樣，但其實專業的外表下全是見不了人的醜陋，貪婪使人腐化，當你以為自己能堅守底線，已慢慢步向同化的第一步。

觀奇氏

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