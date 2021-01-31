GameStop（GME）肯定是金融史上一場可歌可泣的戰役。但看得我最驚心動魄的不是GME股價，而是一位學生哥上連登問玩GME short call期權玩到戶口變負數點算的帖文。不要以為這是冰山一角，各地股民在美國期權市場鏖戰正酣，隨時一個唔小心引爆下一個金融危機。

早兩期《經濟學人》有篇報道，指在金融科技推波助瀾下，吸引了大量散戶投入「細細粒容易食」的期權市場。大批散戶進入市場的結果，就是期權價格亂晒龍。

看到玩GME short call期權輸錢個位年輕人，我理解他炒埋一份的心態，但不明白為何證券商如此輕易讓一個無收入、資產不多（據事主截圖看，估計他證券戶口大約有11萬元，然後倒輸47萬），兼且沒持有相關正股的情況下都可以輕易落盤玩short sell期權。須知道，short sell/short put期權可以輸到無底。這種缺乏還款能力客戶走數機會不低，最終都要證券商填氹。證券商是否需要檢視一下客戶買賣期權可承受風險的程度？

這不是危言聳聽，Robinhood上周四急籌10億美金，就是為應付潛在平倉的資金需求。美國SEC開口關注Robinhood禁止客戶交易個股的問題，顯然是錯重點。他們更逼切要處理是大批老散暴露在極高風險的衍生工具市場之中。我敢說，全世界沒有人像金管局前總裁任志剛夠資格講！他應該向美國SEC分享一下自己當年如何衰在雷曼債券以致烏紗不保，可為全球股民作點貢獻。

戚風生