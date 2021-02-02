●據銷售文件，藥明生物（2269）將配售8,800萬股，每股配售價介乎110.5元至113元，今日收市價折讓6.1%至8.2%，集資97.24億至99.44億元，是次配股佔擴大後股本的2.1%，摩根士丹利為獨家全球協調人及牽頭賬簿管理人，設6個月禁售期。藥明今日收報120.4元，升3.88%。

●遠東發展（035）主席邱達昌於本月28日場內以平均價2.8065元買入77.6萬股，涉資217.8萬元，持股由49.36%增至49.39%。

●稻草熊娛樂（2125）遭股東雪湖資本減持，雪湖資本於本月27日以平均價7.1912出售47.6萬股，套現342萬元，持股由20.05%減至19.98%。

盈喜/盈警

●珠江船務（560）發盈警，料去年全年溢利將按年下跌約70%至90%，主要由於政府暫時關閉粵港及港澳跨境水路客運口岸，對集團跨境客運及其相關輔助業務造成負面影響，以及本年度並無錄得出售物業收益，集團稱仍維持穩健之現金流及財務狀況以滿足業務需求。

●永勝醫療（1612）發盈喜，料去年全年溢利將顯著增加不少於16.4倍，至不少於2億元，2019年同期溢利為1,150萬元；收入料增長129.8%至11.54億元，主要因市場對集團的呼吸類器械及耗材需求強勁，新舊客戶就生產呼吸類耗材發出的訂單急增，以及擴大生產規模大幅增加利潤率。

●健康用品商Sinomax（1418）發盈喜，預計去年度除稅後溢利不低於5,000萬元，2019年同期虧損2.12億元，主要因物業及廠房等減值虧損減少、美國工廠業績扭虧為盈、減省銷售及行政開支及獲發政府補貼。

內房

●融信中國（3301）公佈1月銷售數據，期內合約銷售額約122.96億元（人民幣．下同），按年升67%；合約建築面積約63.5萬平方米，按年升86.2%；平均合約售價約每平方米19,361元。

●正榮地產（6158）公佈1月合約銷售額約111.97億元（人民幣．下同），按年升60.1%，合約銷售建築面積約64.6萬平方米，合約平均售價約每平方米17,300元。

●當代置業（1107）公佈，1月合約銷售額約24.35億元（人民幣．下同），按年升20.8%，其中物業合約銷售額約24.13億元，車位合約銷售額約2,259萬元，物業合約銷售面積約24.26萬平方米，銷售均價每平方米約9,947元。

●大發地產（6111）公佈，1月合同銷售額約36.03億元（人民幣．下同），累計合同銷售面積為22.34萬平方米；平均銷售價格為每平方米約16,130元。

其他

●比亞迪（1211）公佈以現金形式向旗下3間子公司進行增資，對比亞迪汽車工業增資8.5億美元或等值人民幣，對比亞迪汽車增資30億元（人民幣．下同），對比亞迪供應鏈管理增資30億元，共涉資約114.9億元。公司表示，增資乃根據正常生產經營的需要，有利子公司更好地發展其業務，進一步提升其產能研發能力和運營能力，亦利於提高公司核心競爭力，符合公司的長遠規劃及發展戰略。

●保利協鑫（3800）公佈，已與隆基股份（滬：601012）及旗下7間公司簽署多晶硅採購協議，將於2021年3月至2023年12月期間向對方銷售合共不少於91,400噸多晶硅，價格由雙方根據市場行情商議，據中國有色金屬工業協會硅業分會2021年1月27日公佈的單晶高純硅料成交均價每噸9.06萬元（人民幣．下同）測算，預估本合同稅前總金額約73.28億元。保利協鑫今日升35.7%，報3元。

●泰格醫藥（3347）公佈，去年旗下投資平台杭州泰格股權投資合夥企業，擬以自有資金投資阿斯利康中金醫療基金，由合伙企業認繳出資總額約25億元（人民幣．下同），泰格股權作該合夥企業的有限合伙人認繳出資額5,000萬元。集團表示，已收到基金管理人中金資本通知，合伙企業已據法規要求完成基金備案手續，並取得《私募投資基金備案證明》。

●捲入共諜疑案的中國創新投資（1217）執行董事向心、龔青夫婦至今仍被台灣限制出境。集團指，今日二人委託台灣代表律師，就台北地檢署聲請延長限制出境出海兩個月事宜，向台北地方法院遞交「補充書面陳述意見」，指兩人及選任辯護人已向法院提出書面閱卷聲請，法院理應優先處理，准許受處分人或選任辯護人以適當方式閱覽卷證，以得充分陳述，否則「侵害人權至甚」。

●「天仁茗茶」代理商賓仕國際（1705）捲入訴訟，附屬公司智耀企業遭入稟高院索償，原告立興醫療科技指，智耀違反雙方於2020年8月13日就生產及供應口罩訂立的私人標籤協議， 智耀申索975萬元加損害賠償、利息及費用。智耀早前就同一事件亦向立興申索，稱立興據議交付的貨物未符合協定的質量或標準，宣佈該協議因立興悔約性違約而被合法終止，亦因失實陳述而被合法撤銷，並申索損害賠償、利息及費用。

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